كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: نعاني من غيابات كثيرة وليس وسام أبو علي فقط

أوضح إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين أن غياب وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي عن صفوف الفريق في بطولة كأس العرب لن يكون العامل الوحيد المؤثر على أداء الفريق.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة قطر في الجولة الافتتاحية لكأس العرب يوم الاثنين.

وقال أبو جزر في مؤتمر صحفي: "وسام أبو علي نجم كبير ولاعب مميز بالطبع، وأحد أفضل مهاجمي العالم في الوقت الحالي، نعاني من غيابات كثيرة وليس وسام أبو علي فقط".

وأضاف "هناك 6 أو 7 غيابات مؤثرة بالنسبة لنا، وهذا سيؤثر على أداء المنتخب الفلسطيني، لكننا نثق في كل اللاعبين".

وتابع "اللاعبون الجدد لم يعيشوا فترة طويلة مع منتخب فلسطين، وذلك سيؤثر على سرعة انسجامهم مع باقي اللاعبين".

وأكمل "منتخب فلسطين وصل لذروة الأداء في مباراة التصفيات ضد ليبيا ونتمنى أن نستمر في هذا المستوى العالي".

وأتم "متمسكون بحظوظنا لرغم صعوبة مجموعتنا أن كأس العرب محطة مهمة بالنسبة لنا".

وتأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس العرب 2025 بعد الفوز على حساب ليبيا بركلات الترجيح قبل أيام في مرحلة التصفيات.

وبذلك تأهل منتخب فلسطين للمرة السادسة في تاريخه لكأس العرب، والثانية على التوالي.

وانضم منتخب فلسطين بعد فوزه إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر، وتونس، وسوريا.