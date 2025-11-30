إنزاجي يوضح طموح الهلال في كأس الملك.. وموقف نونيز من الرحيل

أوضح الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال طموح ناديه في بطولة كأس الملك، بعد العبور إلى نصف النهائي، وموقف داروين نونيز من الرحيل أو البقاء مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واكتسح الهلال منافسه الفتح بنتيجة 4ـ1 في ربع نهائي كأس الملك وصعد إلى نصف نهائي الكأس.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "قدمنا مباراةً ممتازةً ضد الفتح. نعرف جيدًا أن بإمكاننا الأداء بصورةٍ أفضل أمام هذا المنافس، وفي لقاء الدوري حدثت بعض التعثرات، لكننا في لقاء الكأس أظهرنا مستويات رائعة".

وأضاف المدرب الإيطالي "المباراة كانت تحمل لنا أهمية كبيرة، لأننا متمسكون بتحقيق بطولة الكأس".

وواصل "استطعنا تحقيق 13 انتصارا على التوالي بفضل هؤلاء اللاعبين رغم وجود صعوبات وإصابات".

وردا على احتمالية رحيل داروين نونيز في يناير المقبل، قال إنزاجي "يتبقى شهر على فترة الانتقالات الشتوية، في هذه المباراة أعجبني أداء نونيز، والإصابة التي تعرَّض لها ليست في موضع سابقتها، وإنما في الساق الأخرى، وننتظر الفحص الطبي لتقييمه، وهو لاعبٌ جيدٌ، ويؤدي ما عليه".

وشدد إنزاجي على أهمية عودة اللاعبين المصابين مثل متعب الحربي وحمد اليامي، مؤكدا أن الأداء سيتحسن أكثر مع عودتهم.

وفاز الهلال على الفتح 2ـ1 بصعوبة السبت الماضي في تاسع جولات الدوري السعودي، وبعد أسبوع واحد اكتسح منافسه 4ـ1 وصعد إلى نصف نهائي الكأس.