دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله

أهدى دانيلو لاعب فلامنجو هدف تتويج فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس لعائلته بعد وفاة عمته ليلة المباراة النهائية.

وسجل دانيلو هدف تتويج فلامنجو باللقب ليصبح أكثر فريق برازيلي تتويجا بكوبا ليبرتادوريس 2025.

وقال دانيلو عقب نهاية اللقاء لشبكة "جلوبو": "ليس سرا أنني مشجع لفلامنجو، وكم أعلم أنني أردت العودة للعب بقميص فلامنجو، كانت أولوية لي، إنه أمر خاص".

وأضاف "توفيت عمتي أمس، وعاد والدي للبرازيل، وهو مشجع لفلامنجو، ولم يستطع أن يتواجد هنا، أهدي هذا الفوز له ولعائلتي بأكملها".

وأردف "لم أتخيل أن أخوض نهائيات مثل تلك، توقعت دائما أن أذهب بعيدا، قلت للاعبين إن هناك تضحيات لا يراها أحد، طلبت منهم أن نضحي".

وواصل "لدي تورم منذ لقاء بالميراس في الدوري، فقط كنت ألعب بمساعدة من الله، خضت المباراة لأنها ضرورية".

وتابع "لم أخض أفضل مباراة لي، ارتكبت بعض الأخطاء، أحيانا بسبب أسلوب اللعب أو الإرهاق، لكن هذه المباراة النهائية".

وأتم "كان لدي عروض أخرى والأمر ليس سرا، لم أفكر في المال، فكرت في استمرار الفوز وتحقيق حلم الطفولة وحققت ذلك، ليس لدي كلمات تعبر عن مدى امتناني".

وأًصبح دانيلو أول لاعب في التاريخ يفوز بلقبي كوبا ليبرتادوريس ولقبي دوري أبطال أوروبا.

كما بات ثالث لاعب في تاريخ فلامنجو يسجل في نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد زيكو وجابرييل باربوسا.

وسجل دانيلو هدف فوز فلامنجو باللقب بعدما قاد في 2011 بعمر 20 عاما بفضل هدفه تتويج سانتوس بلقب كوبا ليبرتادوريس.

