منافس بيراميدز المحتمل - "غير عادلة على الإطلاق".. رئيس فلامنجو ينتقد كأس إنتركونتيننتال

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 11:50

كتب : FilGoal

فلامنجو

انتقد لويز إدواردو باتيستا رئيس نادي فلامنجو منافسات كأس إنتركونتيننتال بعد تتويجه بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

وبعد التتويج، حجز فلامنجو مقعده في كأس الإنتركونتيننتال التي ستقام في قطر، ويستهل مشواره بمواجهة كروز أزول المكسيكي يوم 10 ديسمبر، وفي حال الفوز يواجه بيراميدز بعدها بثلاثة أيام.

الفائز من اللقاء الثاني سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم 17 ديسمبر.

ورغم ذلك انتقد باتيستا تنظيم البطولة قائلا عبر شبكة جلوبو البرازيلية: "كأس إنتركونتيننتال غير عادلة على الإطلاق، سنصل قبل أقل من 20 ساعة من المباراة، ولو خرجنا من المباراة الأولى سنتعرض لخسارة مالية، وأنظر لما حدث مع بوتافوجو العام الماضي، نتحدث كثيرا عن اللعب المالي النظيف لكن ماذا عن العدالة الرياضية".

وشدد "ليس من المنطقي أن بطل كوبا ليبرتادوريس يخوض مباراة بعد رحلة 15 ساعة مع فارق توقيت 7 ساعات، ويكون لديه أقل من 24 ساعة للتحضير".

وتابع "اليوم سنستمتع بهذا الإنجاز، ويوم الإثنين سنقرر ماذا سنفعل".

أما فيما يخص موقف المدرب فيليبي لويس من تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أجاب "فيليبي لويس جزء مهم مما وصلنا إليه، شخصية مميزة للغاية. راهنت عليه منذ توليت المهمة، وما زال معنا حتى الآن".

وأضاف باتيستا "بكل وضوح لو الأمر بيدي سيستمر، لكن أي علاقة بحاجة لرغبة الطرفين، وأظن أنه يريد البقاء لفترة أطول. لو اضطررت للمراهنة لسُررت بذلك لأن بقاؤه أشبه بأمر متوقع".

واختتم رئيس نادي فلامنجو تصريحاته "كأس ليبرتادوريس حصاد عمل وتخطيط واحترافية. كل يوم نتعلم ونبحث عن التحسن والتطوير دون أي مجاملات. لدينا رغبة لا نهائية للفوز بكل شيء. كنت قد أعلنت في الحملة الانتخابية أنني لا أقبل سوى الفوز الدائم".

واختتم رئيس فلامنجو تصريحاته "أعلم أننا لن نفوز في كل المباريات، لكن وجود عقلية الانتصار كل يوم هو الأهم. ما حدث اليوم تتويج لمجهود عام كامل، ونأمل أن نحقق لقبا آخر يوم الأربعاء".

وحقق فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو أربعة ألقاب مع الفريق في أقل من عام ونصف.

ويمكن لفريق فلامنجو التتويج بلقب الدوري البرازيلي قبل جولة من الختام حال فاز في مباراته المقبلة يوم الأربعاء.

