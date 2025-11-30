جوزيه جوميز: الهلال هزمنا بأهداف مكررة

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

أقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح بارتكاب لاعبيه أخطاء فردية متكررة أدت إلى تسجيل الهلال 3 أهداف متشابهة في مرماهم خلال موقعة ربع نهائي كأس الملك.

واكتسح الهلال منافسه الفتح بنتيجة 4ـ1 وصعد إلى نصف نهائي الكأس.

وقال جوميز في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "مقارنةً بالمباراة السابقة، حاولنا إيجاد حلول هجومية أفضل لفريقنا، وكنَّا ندرك ضرورة عدم ترك مساحات لهم، لكن منحناهم الفرصة بأخطاء فردية للتسديد من العمق أمام منطقة الجزاء".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - الدراجات الهوائية تعد منتخب السعودية بعد الوصول لقطر مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته كأس العرب - "تصنيف فيفا بديل القرعة".. تعديل حال تساوى فريقان أو أكثر بمرحلة المجموعات "الرئيس التاريخي لنادي سموحة".. عمر الغنيمي يقترح تكريم فرج عامر بعد خسارته الانتخابات

وأضاف "3 أهداف جاءت بالطريقة ذاتها، تسديدة من العمق، إضافة إلى ركلة ركنية، صنعنا فرصًا أكثر من المباراة الماضية، لكن الهلال استحق الانتصار".

وأكمل المدرب البرتغالي "الفرق بين هذه المباراة وسابقتها هو تغطية عمق الملعب. وجدوا مساحات للتسديد واستغلوها".

وتابع "لديهم لاعبون ممتازون حتى لو استخدموا الحلول ذاتها، والهلال يستطيع تغيير طريقة اللعب في أي مباراة دون استبدال الأسماء المشاركة، وهذه نقطة قوة لديهم".

وفاز الهلال على الفتح 2ـ1 بصعوبة السبت الماضي في تاسع جولات الدوري السعودي، وبعد أسبوع واحد اكتسح منافسه 4ـ1 وصعد إلى نصف نهائي الكأس.

جوزيه جوميز الهلال الفتح
نرشح لكم
قرعة نارية في نصف نهائي كأس ملك السعودية إنزاجي يوضح طموح الهلال في كأس الملك.. وموقف نونيز من الرحيل مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية في ليلة مقصية رونالدو.. جماهير النصر تسجل رقما قياسيا في الأول بارك نجم السعودية: نستهدف التتويج بكأس العرب.. ورينار منحني الفرصة الحقيقية الخليج: الهلال طلب ضم مدافعنا.. ولم يصلنا أي عرض بـ100 مليون ريال الشباب ينتظر مصير كاراسكو أمام اتحاد جدة في كأس الملك
أخر الأخبار
كأس مصر – فاركو إلى دور الـ 16 بثنائية ضد تليفونات بني سويف 10 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري 34 دقيقة | كأس العرب
أحمد عاطف لـ في الجول: لا أعاني من أي إصابة.. ولو كنت أعلم ما سيحدث لما وافقت على السفر 57 دقيقة | كأس العرب
استراحة الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) ليفربول.. شوط سلبي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت يوضح سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو.. ومانشستر يونايتد يراقب ساعة | الدوري الإسباني
تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518158/جوزيه-جوميز-الهلال-هزمنا-بأهداف-مكررة