جوزيه جوميز: الهلال هزمنا بأهداف مكررة

أقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح بارتكاب لاعبيه أخطاء فردية متكررة أدت إلى تسجيل الهلال 3 أهداف متشابهة في مرماهم خلال موقعة ربع نهائي كأس الملك.

واكتسح الهلال منافسه الفتح بنتيجة 4ـ1 وصعد إلى نصف نهائي الكأس.

وقال جوميز في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "مقارنةً بالمباراة السابقة، حاولنا إيجاد حلول هجومية أفضل لفريقنا، وكنَّا ندرك ضرورة عدم ترك مساحات لهم، لكن منحناهم الفرصة بأخطاء فردية للتسديد من العمق أمام منطقة الجزاء".

وأضاف "3 أهداف جاءت بالطريقة ذاتها، تسديدة من العمق، إضافة إلى ركلة ركنية، صنعنا فرصًا أكثر من المباراة الماضية، لكن الهلال استحق الانتصار".

وأكمل المدرب البرتغالي "الفرق بين هذه المباراة وسابقتها هو تغطية عمق الملعب. وجدوا مساحات للتسديد واستغلوها".

وتابع "لديهم لاعبون ممتازون حتى لو استخدموا الحلول ذاتها، والهلال يستطيع تغيير طريقة اللعب في أي مباراة دون استبدال الأسماء المشاركة، وهذه نقطة قوة لديهم".

وفاز الهلال على الفتح 2ـ1 بصعوبة السبت الماضي في تاسع جولات الدوري السعودي، وبعد أسبوع واحد اكتسح منافسه 4ـ1 وصعد إلى نصف نهائي الكأس.