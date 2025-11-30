كأس العرب - الدراجات الهوائية تعد منتخب السعودية بعد الوصول لقطر

بدأ المنتخب السعودي تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 والتي تنطلق منافساتها يوم الاثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المنتخب السعودي اكتفى بتدريبات استشفائية في منطقة أسباير باستخدام الدراجات الهوائية.

وانتظم الصقور صباح السبت في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي فريقي الهلال واتحاد جدة، الذين سيلتحقون بالفريق صباح الأحد، عقب المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواصل المنتخب السعودي في تمام الـ05:00 من مساء الأحد تدريباته في حصة تدريبية ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويبدا الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة عمان الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الأولى.

ثم يلاقي جزر القمر يوم الجمعة.

يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة المغرب يوم 12 ديسمبر.

