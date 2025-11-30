تقرير: دور منتظر من نافاس لإقناع جيمس رودريجز بالانتقال لـ بوماس

يقترب الكولومبي جيمس رودريجز لاعب وسط كلوب ليون المكسيكي من خوض تجربة جديدة وربما يلعب كيلور نافاس دورا بها.

خاميس رودريجيز النادي : كلوب ليون بوماس أونام

وينتهي تعاقد جيمس مع ليون بنهاية العام الجاري.

ويرغب الكولومبي في الاستمرار بالمكسيك والعيش بمكسيكو سيتي العاصمة.

ووفقا لقناة "فوكس سبورتس" المكسيكية فإن كيلور نافاس حارس مرمى أونام بوماس قد يلعب دورا في انتقال جيمس لفريقه.

ويأمل النادي أن يقنع كيلور زميله السابق في ريال مدريد بالانضمام للفريق بدءا من يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ناديي كلوب أمريكا وكروز أزول يعدا خيارات متاحة للكولومبي في سوق الانتقالات الشتوية.

ويفضل جيمس العيش في مدينة مكسيكو سيتي عوضا عن مدينة ليون الذي ينتمي لها ناديه الحالي.

وفي حال انضم جيمس لبوماس فسيكون ذلك بدون مقابل خاصة بعد انتهاء تعاقده مع ليون في ديسمبر المقبل.

ورحل الويلزي آرون رامسي عن صفوف بوماس مؤخرا بعد أشهر قليلة من انضمام بسبب اختفاء كلبه. (طالع التفاصيل)

جيمس منذ انتقاله لليون شارك في 34 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات.

ولم يشارك ليون في كأس العالم للأندية 2025 الصيف الماضي رغم تتويجه بطلا للقارة في 2023 لأن النادي يتبع نفس إدارة نادي باتشوكا المكسيكي وهو ما حال دون مشاركته بقرار من فيفا.