"الرئيس التاريخي لنادي سموحة".. عمر الغنيمي يقترح تكريم فرج عامر بعد خسارته الانتخابات

اقترح عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تكريم فرج عامر رئيس النادي الأسبق بعد خسارة الانتخابات.

وانتخب محمد بلال رئيسا للنادي حتى عام 2029 بعد أن تفوق على فرج عامر ووليد عرفات في الانتخابات.

وحصل بلال على 8119 صوتا خلال الانتخابات.

وأشار عمر الغنيمي أن مقترح تكريم فرج عامر بصفته الرئيس التاريخي للنادي يراه أمر واجب وراقي يليق بتاريخ نادي سموحة.

كما اقترح الغنيمي إطلاق اسم فرج عامر على مجمع حمامات السباحة الأولمبي تقديرا لسنوات طويلة من العطاء.

وجاء بيان الغنيمي كالآتي:

"من يوم دخولي النادي وأنا مؤمن إن من يحب سموحة… مكانه دائما فوق الرأس.

"مهما اختلفت الانتخابات ونتائجها، يظل التاريخ شاهد، والإنجازات باقية ولذلك:

أنا إن شاء الله سوف أعرض على مجلس الإدارة الموقر في أول اجتماعاته أن نتفق على خطوة أراها واجبة وراقية تليق بتاريخ نادينا الكبير وهي تكريم فرج عامر، الرئيس التاريخي لنادي سموحة،

والإعلان عن إطلاق اسمه على مجمع حمامات السباحة الأولمبي تقديرًا لسنوات طويلة من العطاء، والتأسيس، والبناء، شارك فيها كل محب للنادي عبر تاريخه.

كما أدعو لتنظيم احتفالية كبرى يشارك فيها أعضاء النادي بالكامل، احتفال يليق بالمسيرة، ويرسل رسالة واضحة للجميع بأن سموحة أكبر من أي خلاف، وأغلى من أي منافسة، وإننا كلنا ييت واحد “نادي واحد.. هدف واحد”.

سويا سنكمّل تطوير النادي، ونحل كل الملفات، ونبني مستقبل يليق باسم سموحة وتاريخه، القادم أفضل بإذن الله… وبإيد كل محب ومخلص لسموحة".

وجاء مجلس إدارة سموحة الجديد كالتالي:

رئيس النادي: محمد بلال.

نائب الرئيس: عمر الغنيمي.

أمين الصندوق: رامي فتح الله.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن: أسماء الخولي - أشرف مختار - محمد نمر - محمد سودان - أحمد عجلان - ماهينور سامح.

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن: خالد محمد - أدهم السجيني.

وسيستمر مجلس الإدارة الجديد في إدارة النادي حتى عام 2029.