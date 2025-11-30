نوير يغلق الباب أمام العودة لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

أغلق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الباب أمام احتمالية العودة لصفوف منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا

وأكد نوير اعتزاله الدولي بشكل نهائي رغم تصاعد الدعوات مؤخرا لعودته بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

أوضح نوير الذي سيتم عامه الأربعين في العام المقبل، أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي عن قناعة ويركز الآن على مواصلة مشواره مع بايرن ميونيخ.

أخبار متعلقة:
التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب تأكد غياب مدافع ألمانيا أمام لوكسمبورج.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة صربيا إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل

وتحدث نوير لشبكة سكاي حول إمكانية العودة لمنتخب ألمانيا قائلا: "قررت الاعتزال عن قناعة لأنني أريد التركيز على مسيرتي مع النادي".

وشدد نوير "توقفت عن اللعب الدولي وهذا الأمر مُنتهي".

أما عن مستقبله مع بايرن ميونيخ فأجاب: "ما سيحدد موقفي هو شعوري في النصف الثاني من الموسم. في مارس".

واختتم نوير تصريحاته "خلال التوقف الدولي، سأحتاج للتفكير في كيفية الاستمرار. حتى أنا متشوق لمعرفة ما سيحدث".

ويمر منتخب ألمانيا بظروف استثنائية في مركز حراسة المرمى بعد إصابة تير شتيجن، ليخوض أوليفر باومان حارس هوفنهايم التصفيات ويضمن تأهل المنتخب لمونديال 2026.

ورغم أداء باومان الجيد، إلا أن الكثير من جماهير ألمانيا ترى أن خبرة نوير ستكون حاسمة في البطولات الكبرى، خاصة أن المانشافت يسعى للعودة للمنافسة بعد نسختين مخيبتين في كأس العالم 2018 و2022.

منتخب ألمانيا مانويل نوير
نرشح لكم
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام شاهدوه يسجل في إيطاليا.. برشلونة مهتم بضم جوهرة لايبزيج انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت
أخر الأخبار
مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية 12 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس مصر – إنبي يفوز على المقاولون في الدقائق القاتلة ويتأهل للدور الـ 16 21 دقيقة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518153/نوير-يغلق-الباب-أمام-العودة-لمنتخب-ألمانيا-في-كأس-العالم-2026