نوير يغلق الباب أمام العودة لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026

أغلق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الباب أمام احتمالية العودة لصفوف منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026.

وأكد نوير اعتزاله الدولي بشكل نهائي رغم تصاعد الدعوات مؤخرا لعودته بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

أوضح نوير الذي سيتم عامه الأربعين في العام المقبل، أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي عن قناعة ويركز الآن على مواصلة مشواره مع بايرن ميونيخ.

وتحدث نوير لشبكة سكاي حول إمكانية العودة لمنتخب ألمانيا قائلا: "قررت الاعتزال عن قناعة لأنني أريد التركيز على مسيرتي مع النادي".

وشدد نوير "توقفت عن اللعب الدولي وهذا الأمر مُنتهي".

أما عن مستقبله مع بايرن ميونيخ فأجاب: "ما سيحدد موقفي هو شعوري في النصف الثاني من الموسم. في مارس".

واختتم نوير تصريحاته "خلال التوقف الدولي، سأحتاج للتفكير في كيفية الاستمرار. حتى أنا متشوق لمعرفة ما سيحدث".

ويمر منتخب ألمانيا بظروف استثنائية في مركز حراسة المرمى بعد إصابة تير شتيجن، ليخوض أوليفر باومان حارس هوفنهايم التصفيات ويضمن تأهل المنتخب لمونديال 2026.

ورغم أداء باومان الجيد، إلا أن الكثير من جماهير ألمانيا ترى أن خبرة نوير ستكون حاسمة في البطولات الكبرى، خاصة أن المانشافت يسعى للعودة للمنافسة بعد نسختين مخيبتين في كأس العالم 2018 و2022.