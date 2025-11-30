سباليتي يؤكد غياب فلاهوفيتش لفترة من الوقت بسبب الإصابة

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس غياب دوسان فلاهوفيتش مهاجم الفريق لفترة من الوقت عقب تعرضه لإصابة قوية في مواجهة كالياري بالدوري الإيطالي.

وغادر فلاهوفيتش الملعب بعد 30 دقيقة فقط خلال فوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما شعر بآلام عضلية وأبدى حزنا واضحا أثناء خروجه.

وتحدث سباليتي في المؤتمر الصحفي قائلا: "فلاهوفيتش يعاني من شد عضلي وسيغيب لفترة من الوقت".

وكشف سباليتي "لقد أبلغني فلاهوفيتش وهو يخرج من الملعب بأنه تعرض لإصابة قوية بالفعل".

أنواع تلك الإصابات العضلية غالبا تتطلب فترة غياب تصل إلى شهر تقريباً، ما يجعل غياب فلاهوفيتش حتى نهاية العام أمرا وارداً.

واختتم سباليتي تصريحاته: "سنحاول تعويض غياب فلاهوفيتش ونركز على كل مباراة لتحقيق أهداف الفريق في الموسم".

غياب فلاهوفيتش يأتي في توقيت صعب ليوفنتوس الذي يخوض ست مباريات حاسمة خلال الشهر القادم بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.

يوفنتوس يستضيف أودينيزي في دور الـ16 من كأس إيطاليا يوم 2 ديسمبر، ثم يخرج لمواجهة نابولي في الدوري.

كما ينتظره لقاء ضد بافوس في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر، إضافة إلى مواجهات قوية أمام بولونيا وروما في الدوري.

ويختتم الفريق العام بمواجهة خارج الديار أمام بيزا يوم 27 ديسمبر.

وسجل فلاهوفيتش ستة أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة رسمية مع يوفنتوس هذا الموسم.

