مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق اتحاد جدة أن المالي محمدو دومبيا لعب الشوط الثاني من مواجهة الشباب على الرغم من شعوره بآلامٍ بين الشوطين.

وانتصر النمور على الشباب 4ـ1 في ربع نهائي كأس الملك.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "دومبيا كان يعاني من آلامٍ بين الشوطين، وخشيت تبديله، والنتيجة كانت بفارق هدفٍ، لكنه استطاع المشاركة في الشوط الثاني لأن شعار اتحاد جدة هو النمرٌ، وجمهوره يجعلك تقدم كل ما لديك".

وأضاف "الفوز مهمٌّ، لكننا لم نفوز بشيئ حتى الآن، ولا يزال تنتظرنا مباراةٌ في نصف النهائي، وهناك أمور تحتاج إلى العمل والتصحيح".

وتابع "أحيانًا تخطط لكل شيءٍ، لكنَّ الأمور لا تسير مثلما تتمنى، والتحضير الجيد ساعدنا أمام الشباب".

ودافع كونسيساو عن مدافعيه، رافضًا تحميلهم مسؤولية الهدف الذي أحرزه الفريق الشبابي، وذكر: "بكل تأكيدٍ هناك أخطاءٌ، لكنها ليست من الدفاع فقط. بعض الأهداف تكون بأخطاءٍ من الهجوم، ولدينا لاعبون خبرة في الدفاع مثل دانيلو وفابينيو وحسن كادش، وأمامنا فترة توقفٍ، سنعمل خلالها على تصحيح عديدٍ من الأمور".

وعن مشاركة الجزائري حسام عوَّار في الدقائق الأخيرة من المباراة، أجاب مدرب النمور "عوَّار لم يتمرن معنا كثيرًا بسبب تعرضه لشد، وأشكره على تضحيته، ومتى ما احتجناه سيكون معنا".

وتتوقف المسابقات السعودية خلال الأسابيع الـ3 المقبلة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال فترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

