أليجري: سألت الحكم لماذا تحدث المشاكل في مبارياته فطردني.. والطريق لا يزال طويلا

أوضح ماكس أليجري المدير الفني لفريق ميلان سبب طرده خلال اللحظات الأخيرة المثيرة من فوز فريقه على لاتسيو.

كما تحدث أليجري عن الدور الكبير الذي يلعبه أدريان رابيو مع الفريق.

وتحدث أليجري عقب اللقاء لشبكة سكاي سبورت إيطاليا قائلا: "كانت الدقائق الأخيرة صعبة وكان هناك بعض الفوضى، ولم يكن اتخاذ القرار سهلا على الحكم عندما استدعته تقنية الفيديو".

أما عن تفاصيل الطرد، أوضح أليجري "كان نفس الحكم الذي أدار لقاء الافتتاح أمام كريمونيسي وخسرنا فيه، لذلك قلت فقط لماذا دائمًا تحدث مشاكل في كل مباراة يكون هو حكمها؟ فقام بطردي".

وشدد "في مثل هذه الأجواء من الفوضى، من الطبيعي أن يتخذ هذا القرار، لكن بالتأكيد لم أكن أقصد إهانته".

وأضاف المدير الفني لميلان "عانينا في البداية لأن لاتسيو ضغط بقوة وأغلق كل مساحات التمرير، حين يحدث ذلك عليك المجازفة بالتمريرات وقد تخسر الكرة، وهذا ما حدث لنا".

هذا الفوز منح ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وقد يحتفظ بها في حال تعادل نابولي وروما عندما يلتقيان اليوم الأحد.

وكشف أليجري خلال تصريحاته "في آخر عشر سنوات تصدر ميلان جدول الترتيب بعد 13 جولة مرتين فقط وأنهى الموسمين في المركز الأول والثاني".

وتابع: "علينا مواصلة العمل بنفس الروح، مع الحفاظ على التواضع والرغبة في استعادة الكرة ولعب جماعي. هناك حماس كبير بين اللاعبين والجماهير. الجميع يبذل كل ما لديه، وهذه أهم قيمة يجب الحفاظ عليها".

أما عن تطور رافائيل لياو في مركز رأس الحربة، أجاب "لياو لعب كمهاجم صريح سابقا مع ليل، اليوم كان له تصويبة رأسية جيدة على المرمى. عندما تأتي الكرات العرضية بدأ ينطلق تجاه منطقة الجزاء، لكنه يملك أيضا حرية التحرك في عدة أدوار هجومية".

وأشاد بأدريان رابيو قائلا: "مقارنة بآخر موسم جمعني به في يوفنتوس، تطور أدريان كثيرا، أصبح يمتلك قوة بدنية أكبر وذكاء تكتيكي ويلعب بروح الفريق. لكي تنافس على القمة تحتاج للاعبين يضحون من أجل المجموعة، وأنا أمتلك عددا كبيرا من هؤلاء، هذا الفارق الذي يصنعه رابيو، وكذلك لديه قدرة بدنية استثنائية في وسط الملعب".

واختتم أليجري تصريحاته: "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

وكان قد واجه ميلان صعوبات في الشوط الأول، حيث تألق الحارس مايك ماينان وحافظ على نظافة شباكه بتصديات مهمة أمام رأسية ماريو جيلا وتسديدة ماتيا زاكانيا الخطيرة.

لكن الفريق كسر التعادل بعد بداية الشوط الثاني بفضل هجمة جماعية منظمة أنهاها رافاييل لياو بسهولة من داخل منطقة الست ياردات.

التوتر ارتفع في الوقت بدل الضائع، وشهد طرد أليجري ومساعد مدرب لاتسيو من الخطوط خلال مراجعة الـVAR.

في النهاية، لم يُحتسب ركلة جزاء لصالح ميلان بسبب وجود مخالفة من آدم ماروسيتش ضد ستراهينيا بافلوفيتش قبل لمسة اليد.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة مؤقتا بعد خوض 13 مباراة.

وينتظر ميلان تعادل نابولي أمام روما من أجل الحفاظ على الصدارة عقب مرور 13 جولة.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة في الدوري أمام تورينو يوم الإثنين 8 ديسمبر.