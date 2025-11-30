كأس العرب - "تصنيف فيفا بديل القرعة".. تعديل حال تساوى فريقان أو أكثر بمرحلة المجموعات

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديلا على حالات تساوي فريقان أو أكثر في نفس المجموعة من حيث النقاط.

وكان المتعارف عليه حال التساوي في كل شيء يتم اللجوء للقرعة وهو ما تغير في نسخة كأس العرب 2025.

ويتم اللجوء للتصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عند التساوي في كل شيء.

ويستعرض لكم FilGoal.com المعايير المستخدمة حال تساوى فريقان أو أكثر من نفس المجموعة:

- أكبر عدد من النقاط حصل عليها في الفريق من مباريات المجموعة مع الفرق المتساوية.

- فارق الأهداف الأعلى نتيجة لمباريات المجموعة بين الفرق المتساوية.

- أكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المتساوية.

وإذا استمر التعادل يتم اللجوء للخطوة التالية:

- فارق الأهداف الأعلى في جميع مباريات المجموعة.

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

- اللعب النظيف (اللاعبون ومسؤولو الفريق) فيما يتعلق بالبطاقات: (بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة، البطاقة الحمراء غير المباشرة = خصم 3 نقاط، البطاقة الحمراء المباشرة = خصم 4 نقاط، البطاقة الصفراء ثم حمراء مباشرة = خصم 5 نقاط).

وإذا استمر التساوي بين الفرق المعنية يتم اللجوء لأحدث إصدار من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب عقب مرحلة المجموعات إذا تعادل الفريقين يتم اللجوء لشوطين إضافيين وليس ركلات ترجيح مباشرة مثلما حدث في التصفيات.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب بداية من غدا الإثنين 1 ديسمبر وحتى يوم 18 ديسمبر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من الكويت والإمارات والأردن.

ويفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة الكويت مساء يوم الثلاثاء.