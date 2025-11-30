طريق بيراميدز - موعد مواجهة فلامنجو ضد كروز أزول في دربي الأمريكيتين

ينتظر فريق بيراميدز، المتوج بلقب دربي الأمريكيتين لمواجهته في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتينتال.

وكان بيراميدز قد توج بلقب القارات الثلاث بعد التغلب على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتوج فلامنجو البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس ليكتمل عقد المتأهلين للمرحلة النهائية.

وبذلك يواجه فلامنجو فريق كروز أزول المكسيكي ضمن منافسات لقب دربي الأمريكيتين.

وتقام المرحلة النهائية في قطر خلال الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com موعد دربي الأمريكيتين:

يلعب فريق فلامنجو البرازيلي أمام كروز أزول المكسيكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي بالريان منافسات البطولة.

ويصعد المتأهل لمواجهة بيراميدز يوم السبت 13 ديسمبر على نفس الملعب.

بينما الفائز بكأس التحدي سيصل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 17 ديسمبر.