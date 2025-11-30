طريق بيراميدز - موعد مواجهة فلامنجو ضد كروز أزول في دربي الأمريكيتين

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 10:12

كتب : FilGoal

بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة يرفع كأس القارات الثلاث

ينتظر فريق بيراميدز، المتوج بلقب دربي الأمريكيتين لمواجهته في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتينتال.

وكان بيراميدز قد توج بلقب القارات الثلاث بعد التغلب على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتوج فلامنجو البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس ليكتمل عقد المتأهلين للمرحلة النهائية.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر بيراميدز يكشف طبيعة إصابة الشناوي بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يفوز على باور ديناموز خارج ملعبه تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز

وبذلك يواجه فلامنجو فريق كروز أزول المكسيكي ضمن منافسات لقب دربي الأمريكيتين.

وتقام المرحلة النهائية في قطر خلال الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com موعد دربي الأمريكيتين:

يلعب فريق فلامنجو البرازيلي أمام كروز أزول المكسيكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي بالريان منافسات البطولة.

ويصعد المتأهل لمواجهة بيراميدز يوم السبت 13 ديسمبر على نفس الملعب.

بينما الفائز بكأس التحدي سيصل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

كأس إنتركونتيننتال بيراميدز فلامنجو كروز أزول
نرشح لكم
"الرئيس التاريخي لنادي سموحة".. عمر الغنيمي يقترح تكريم فرج عامر بعد خسارته الانتخابات موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي محمود البنا: لا يهمني هجوم جمهور الزمالك.. ولم أجامل الأهلي عبد الناصر محمد: لاعب أخطأ وعاقبناه.. والبعض لا يرى إلا الزمالك وزير الرياضة يتحدث عن أرض الزمالك ..وحقيقة الخلاف بين أبو ريدة وحسام حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني أحمد حسن: لهذا السبب كانت أولويتنا ضم مروان حمدي على حساب أحمد عاطف لاعب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: نستطيع تصدر المجموعة حتى بوجود مصر
أخر الأخبار
كأس العرب - الدراجات الهوائية تعد منتخب السعودية بعد الوصول لقطر دقيقة | كأس العرب
تقرير: دور منتظر من نافاس لإقناع جيمس رودريجز بالانتقال لـ بوماس 4 دقيقة | أمريكا
"الرئيس التاريخي لنادي سموحة".. عمر الغنيمي يقترح تكريم فرج عامر بعد خسارته الانتخابات 5 دقيقة | الدوري المصري
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نوير يغلق الباب أمام العودة لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي يؤكد غياب فلاهوفيتش لفترة من الوقت بسبب الإصابة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته 33 دقيقة | سعودي في الجول
فودين: سباق لقب الدوري الإنجليزي ليس سهلا أبدا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 4 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب
/articles/518147/طريق-بيراميدز-موعد-مواجهة-فلامنجو-ضد-كروز-أزول-في-دربي-الأمريكيتين