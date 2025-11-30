ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل

تغلب فلامنجو على بالميراس بهدف دون رد في نهائي برازيلي لكوبا ليبرتادوريس أقيم على ملعب مونيمونتال في العاصمة البيروفية ليما.

وسجل دانيلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 برأسية، بعد ركنية أرسلها جورجيان دي أراسكايتا.

ويعد ذلك نهائيا مكررا لـ 2021 عندما انتصر بالميراس آنذاك على فلامنجو بنتيجة 2-1.

حينها كان فيليبي لويس لاعبا لفلامنجو والآن أصبح المدير الفني، ولا يزال البرتغالي أبيل فيريرا مديرا فنيا لبالميراس منذ ذلك الحين.

وبذلك يحقق فيليبي لويس ثأره بعد اعتزاله كرة القدم.

وسبق وأن ضمنت البرازيل اللقب للنسخة السابعة على التوالي إذ حققت اللقب في آخر 6 نسخ بدءا من 2019 بواقع 2 لفلامنجو و2 لبالميراس و1 لفلومينينسي و1 لبوتافوجو.

وبذلك فض فلامنجو الشراكة مع بالميراس وصار الأكثر تتويجا في تاريخ البرازيل باللقب القاري، لينفرد باللقب الرابع.

ويتساوى بالميراس مع ساو باولو وسانتوس وجريميو برصيد 3 ألقاب.

وضمنت البرازيل اللقب الـ 25 في تاريخ كوبا ليبرتادوريس لتعادل رقم أندية الأرجنتين التي حققت اللقب 25 مرة أيضا آخرها في 2018 على يد ريفر بليت.

ولم يتمكن بالميراس من تحقيق اللقب رغم تحقيق عودة حدثت لأول مرة في تاريخ البطولة، بالفوز بنتيجة 4-0 على ليجا دي كيتو الإكوادوري في إياب نصف النهائي.

بالميراس دخل اللقاء على ملعبه أليانز باركيه وهو متأخر بنتيجة 3-0 في الذهاب بخسارة كبيرة على أرض بطل الإكوادور قبلها بأسبوع.

ودخل الفريق اللقاء وأمامه رقم لم يتحقق من قبل، لم يستطع أي فريق في نصف نهائي البطولة من تعويض تأخر بنتيجة 3-0 ذهابا لفوز والتأهل للنهائي، لكن كتيبة أبيل فيريرا أصبحت الأولى تاريخيا عقب انطلاق صافرة النهاية.

بذلك يتأهل فلامنجو لملاقاة كروز أزول المكسيكي يوم 10 ديسمبر في كأس إنتركونتيننتال، ويلاقي الفائز منهما بيراميدز يوم 13 ديسمبر.

