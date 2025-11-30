محمود البنا: لا يهمني هجوم جمهور الزمالك.. ولم أجامل الأهلي

أوضح محمود البنا الحكم المصري الذي أعلن اعتزاله قبل أيام كواليس اتخاذه القرار، كما كشف عن موقفه في بعض الأمور المثيرة للجدل في الفترة الماضية.

وقال البنا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا أجعل الأمور شخصية ولكن يبدو أنها كذلك مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام".

وأضاف "كان من المفترض إعلان القائمة الدولية يوم 5 أكتوبر الماضي ولم تعلن حتى الآن وهذا لسبب لا يعرفه أحد".

وواصل "مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر هي أهم مواجهة خضتها مع أوسكار رويز".

وأكمل "أوسكار رويز أول مرة يتولى رئاسة لجنة تحكيم في حياته وهو في الأساس مدرب لياقة بدنية وليس لديه أي خبرات إدارية".

وتابع "لجنة الحكام ليس لها أي تدخل في تعيين الحكام في الدوري، ويتم اختيار الحكام حسب ألوان معينة، الأحمر للحكام الصعبة والأصفر للمباريات المتوسطة والألوان هنا حسب تصنيف صعوبة المباريات".

وشدد "التحكيم المصري في الموسم الحالي لا يستحق درجة أكثر من 5/10".

وأكد "هاني أبو ريدة رفض الجلوس معي في اتحاد الكرة بعدما انتظرته 4 ساعات".

وكشف "بعض الحكام اشتكت أوسكار وفي المعسكر أخرجهم أمامنا وأخبرهم أنهم تقدموا بشكوى ضده ولم يساعدهم أحد في اتحاد الكرة لأنه هو الذي يفعل كل شيء، وهم الآن في إجازة وعليهم مفتوحة".

وفسر "هجوم جمهور الزمالك عليك؟ كل الجماهير تهاجمني الأهلي والزمالك والإسماعيلي وأنا أكثر حكم تولى إدارة مباريات الزمالك بـ37 مباراة".

واستطرد "لك صورة وانت ترتدي قميص الأهلي؟ ولي صورة وأنا أرتدي قميص الزمالك".

وزاد "عدم احتساب ركلتي جزاء لسيراميكا أمام الأهلي في السوبر؟ أوسكار رويز أرسل لي هذه الرسالة بعد المباراة "أود أن أهنيء طاقم التحكيم بقيادة البنا ومعروف بعدما أدى عملا مميزا والتزم بقوانين الاتحاد الدولي".

وأتم تصريحاته "هذه الحالات كان من المفترض أن تضاف لفقرة الحالات التحكيمية التعليمية، قراري في المباراة بعدم احتساب ركلتي جزاء لسيراميكا أمام الأهلي صحيح 100%".