وزير الرياضة يتحدث عن أرض الزمالك ..وحقيقة الخلاف بين أبو ريدة وحسام حسن

أجاب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سؤال يتعلق بأسباب سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك.

ويطالب نادي الزمالك باستعادة أرض أكتوبر من جديد لمساعدة النادي في حل أزمته المالية.

وقال أشرف صبحي عبر قناة النهار: "تخصيص أرض جديدة للزمالك؟ كل الاحتمالات واردة، أريد أن أطمئن الجمهور ولكن يجب أن تسير الأمور في السياق القانوني".

وأضاف "الأرض المفترض أن يتم الإنشاء عليها ما تم وضعه للغرض منها وتنسيق المدة الزمنية مع التعمير والإسكان، ومنذ 2003 وحتى الآن تم تجديد هذه المدد الزمنية 3 مرات من الدولة للزمالك في أوقات مختلفة وآخر مرة كانت منذ عامين".

وتابع "حدثت شكوى من داخل نادي الزمالك (بعض الأعضاء والمسؤولين السابقين) على أرض أكتوبر، ولذلك أصبح هناك شكوى حقيقية يتم التحقيق فيها هل يؤثر ذلك على المال العام ولماذا لم يتم البناء وأين الاستثمار في الأرض، ومجلس الزمالك رد على كل هذه الأسئلة في النيابة العامة نحن نريد الاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة للاستثمار طالما لا يوجد أي مخالفات الزمالك بدأ بالفعل عملية البناء في أرض أكتوبر لكن جاء هذا في نفس توقيت الشكوى المقدمة من بعض أعضاء النادي للنايبة العامة".

وشدد "إذا أثبتت التحقيقات أن هناك مشكلة حقيقية فيجب توفير أرض أخرى للزمالك بدون أي حمل مالي، والتحقيقات جارية الآن وما أريد قوله هو إننا لن نترك مؤسسة الزمالك والهدف هو أن يستطيع النادي إنشاء فرعه الثاني".

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة الرحاب لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار الهيئة.

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة بعد سحب الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات.

وأدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.