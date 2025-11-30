مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 00:04

كتب : هاني العوضي

تامر مصطفى مدير فني - إسلام عادل مديرا للكرة

نفى إسلام عادل مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ما تردد عن رحيل الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى.

وقال عادل في تصريحاته لقناة FilGoal.com: "الجهاز الفني لم يرحل. لدينا 3 أيام للراحة قبل مباراة بيراميدز، وسنمتثل لقرار المجلس سواء باستمرار الجهاز أو رحيله".

وأضاف "سنفعل ما نجده في صالح الفريق. الاتحاد بحاجة لعدد من اللاعبين في يناير من أجل التحسن، سواء استمر الجهاز أو لم يستمر".

واختتم "تامر مصطفى لم يتقدم باستقالته، وننتظر قرار المجلس ونؤيده".

وخسر الاتحاد السكندري على يد كهرباء الإسماعيلية في دور الـ 32 لكأس مصر.

وبذلك يودع الاتحاد السكندري كأس مصر من دور الـ 32 للعام الثالث على التوالي.

وخرج الاتحاد السكندري من نفس الدور على يد تيم إف سي في الموسم الماضي 2-0.

أما في الموسم السابق له 2023-2024، فقد غادر المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين في الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية المتذيل.

الاتحاد السكندري الدوري المصري إسلام عادل تامر مصطفى
