منافس مصر - حارس الأردن: مجموعتنا قوية.. ونريد الذهاب بعيدا في كأس العرب

يثق يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن في قدرة منتخب بلاده على الذهاب بعيدا في منافسات بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وقال أبو ليلى عبر موقع "فيفا" الرسمي: "نحن في مجموعة قوية بكل تأكيد، حيث سنواجه منتخبات جميعها تطورت من عدة نواحي، كما أن منتخب مصر من كبار قارة أفريقيا والمنطقة العربية، بينما يضم منتخب الإمارات العديد من المواهب وكذلك الكويت. أتوقع أنه لا يوجد منتخب سهل مع التطور الكبير الحاصل في الكره العربية".

وأضاف "صحيح الجزائر حقق البطولة في النسخة السابقة، لكن لا يعني ذلك أن هناك فارقًا كبيرًا مع الكرة العربية الآسيوية، نحن الآن في عام 2025، ومستويات منتخبات عرب آسيا قد تحسنت بشكلٍ ملحوظ في الآونة الأخيرة، لذلك أعتقد أن البطل سيكون هذه المرة من عرب آسيا، وأتمنى أن يكون منتخب النشامى هو بطل هذه النسخة".

وأتم "بطولة كأس العرب نعتبرها كأس العالم المصغر، حيث أنها بطولة عالية المستوى وقوية من جميع النواحي الفنية والبدنية، وأعتقد انها أفضل بطولة استعدادية قبل نهائيات كأس العالم. نريد أن نذهب بعيدا في كأس العرب".

ويفتتح الأردن مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الإمارات في الجولة الأولى.

ويقع المنتخب الأردني في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه مصر، والإمارات، والكويت.