أحمد حسن: لهذا السبب كانت أولويتنا ضم مروان حمدي على حساب أحمد عاطف

أوضح أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني سبب تفضيل ضم مروان حمدي لاعب بيراميدز على حساب أحمد عاطف مهاجم زد.

وقال أحمد حسن عبر أون سبورت: "انتظرنا القرار النهائي بشأن إمكانية ضم واحد من صلاح محسن أو مروان حمدي معنا في المعسكر، وبيراميدز تواصل معنا ووافق على تركه ينضم لنا، واللاعب كان أولوية لنا على حساب أحمد عاطف لأنه لم يحضر المعسكرات السابقة وأبلغناه وكان متفهما للغاية للأمر".

وأضاف "صلاح محسن كان في حساباتنا لكن المنتخب الأول رغب في ضمه ولذلك الأولوية دائما له".

وتابع "رغبنا في تأجيل مباريات لبيراميدز لكي نضم بعض من لاعبيه".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نريد أحمد عاطف "قطة" لكن بيراميدز أخبرنا برفضة لصعوبة الأمر والاحتياج الفني له".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.