منافس مصر - الإصابة تبعد الظفيري عن تدريبات الكويت

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

أحمد الظفيري - منتخب الكويت

أبعدت الإصابة، أحمد الظفيري عن التواجد في تدريبات منتخب الكويت تحضيرا لمواجهة مصر في كأس العرب.

ويلعب منتخب الكويت أمام منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العرب.

ومنح الجهاز الطبي لمنتخب الكويت، أحمد الظفيري راحة من التدريبات لمعاناته من شد عضلي تعرض له في مواجهة موريتانيا.

وغاب أحمد الظفيري عن تدريبات المنتخب الوطني الكويتي تحضيرا لمواجهة مصر في كأس العرب.

وأوضح عبد المجيد البناي رئيس الإدارة الطبية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم أن الظفيري حصل على راحة من التدريبات بسبب الإصابة.

وكشف البناي عن معاناة الظفيري بشد عضلي في الساقين، وأرجع ذلك للمجهود الذي بذله اللاعب في الفترة الماضية، ومباراة منتخب موريتانيا.

وتأهل منتخب الكويت إلى دور المجموعات بكأس العرب عقب الفوز على موريتانيا 2-0.

ويلعب منتخب الكويت ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه مصر، والأردن، والإمارات.

