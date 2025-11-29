انتهت نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس (0)-(1) فلامنجو

يلتقي بالميراس مع فلامنجو في نهائي برازيلي لكوبا ليبرتادوريس، على ملعب مونيمونتال في العاصمة البيروفية ليما.

ويعد ذلك نهائيا مكررا لـ 2021 عندما انتصر بالميراس آنذاك على فلامنجو بنتيجة 2-1.

حينها كان فيليبي لويس لاعبا لفلامنجو والآن أصبح المدير الفني، ولا يزال البرتغالي أبيل فيريرا مديرا فنيا لبالميراس منذ ذلك الحين.

وضمنت البرازيل اللقب للنسخة السابعة على التوالي إذ حققت اللقب في آخر 6 نسخ بدءا من 2019 بواقع 2 لفلامنجو و2 لبالميراس و1 لفلومينينسي و1 لبوتافوجو.

وسيصبح الفائز بين فلامنجو وبالميراس هو الأكثر تتويجا في تاريخ البرازيل باللقب القاري إذ يحمل كلاهما اللقب 3 مرات.

ويتساوى معهما أيضا كل من ساو باولو وسانتوس وجريميو برصيد 3 ألقاب.

وضمنت البرازيل اللقب الـ 25 في تاريخ كوبا ليبرتادوريس لتعادل رقم أندية الأرجنتين التي حققت اللقب 25 مرة أيضا آخرها في 2018 على يد ريفر بليت.

وفي حال فاز أبيل فيريرا باللقب سيكون ذلك لقبه الثالث في كوبا ليبرتادوريس بعد نسختي 2020 و2021.

وسيصبح في المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع الأرجنتيني أوسفالدو زوبيلديا وخلف الأرجنتيني كارلوس بيانكي.

وتأهل بالميراس إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد تحقيق عودة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة بالفوز بنتيجة 4-0 على ليجا دي كيتو الإكوادوري.

بالميراس دخل اللقاء على ملعبه أليانز باركيه وهو متأخر بنتيجة 3-0 في الذهاب بخسارة كبيرة على أرض بطل الإكوادور قبلها بأسبوع.

ودخل الفريق اللقاء وأمامه رقم لم يتحقق من قبل، لم يستطع أي فريق في نصف نهائي البطولة من تعويض تأخر بنتيجة 3-0 ذهابا لفوز والتأهل للنهائي، لكن كتيبة أبيل فيريرا أصبحت الأولى تاريخيا عقب انطلاق صافرة النهاية.

-----

انتهت

ق 67: جوووووووول دانيلو.

استراحة

ق 22 رافاييل فيجا يهدر أخطر فرص بالميراس والرأسية تمر فوق العارضة

ق 16 لينو يسدد على حدود المنطقة ولكن بجوار القائم

ق 15 برونو هنريكي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 12 لينو يسدد من متابعة ولكن مرة أخرى تصطدم بدفاع بالميراس

ق 5 صامويل لينو يسدد ولكن الكرة تتحول إلى ركنية لفلامنجو

بداية المباراة