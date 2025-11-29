التعادلات أصبحت من الماضي؟ يوفنتوس يفوز للمباراة الثانية تواليا على كالياري

حقق يوفنتوس فوزا هاما على منافسه كالياري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كينان يلديز ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز سيباستيانو إسبوزيتو هدف يوفنتوس.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن يوفنتوس من الفوز بعد الكثير من التعادلات حققها الفريق تحت قيادة مدربين مختلفين.

وكان يوفنتوس قد فاز على بودو جليمت في المباراة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة من دور الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح إسبوزيتو النتيجة في الدقيقة 26 من صناعة ماركو بالسترا.

واستطاع يلديز تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27.

ثم عاد يلديز لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد البيانكونيري للنقطة 23 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد كالياري عند النقطة 11 في المركز الـ 14.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس منافسه أودينيزي في المباراة القادمة من دور الـ 16 لكأس إيطاليا، فهل سيستمر في سلسلة الانتصارات أم سيعود إلى التعادلات مرة أخرى؟

