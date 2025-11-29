وصول رباعي الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العرب

وصل 4 لاعبين بصفوف النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ووصل رباعي الأهلي المصري: محمد مجدي "أفشة"، محمد شريف، كريم فؤاد، وياسين مرعي إلى مقر بعثة منتخب مصر، المشارك في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وجاءت مجموعات البطولة:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أما نصف النهائي فيوم 15 وتختتم البطولة بالنهائي يوم 18.