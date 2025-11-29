قرار من توروب بشأن لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

الأهلي - يس توروب - محمد شريف

منح ييس توروب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، راحة 5 أيام للاعبي الأهلي الذين لم يرافقوا بعثة الفريق إلى المغرب.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر توروب منح راحة لكل من:محمد الشناوي وحسين الشحات وعمر كمال وأحمد عابدين ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومصطفى العش ومحمد عبد الله، وذلك أسوة باللاعبين العائدين من المغرب.

وخضع هؤلاء اللاعبون خلال الأيام السابقة لتدريبات تأهيلية وبدنية، وفقًا للبرنامج المخصص لكل لاعب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 11 ديسمبر المقبل.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي.

الأهلي توروب
