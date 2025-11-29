فليك: عودة المصابين مهمة لبرشلونة

قال هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عقب الفوز 3-1 على ألافيس والصعود لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، إن فريقه استحق النقاط الثلاث رغم البداية الصعبة واستقبال هدف مبكر، مشيرًا إلى أن العودة جاءت بفضل روح اللاعبين وتألق لامين يامال وداني أولمو صاحب الثنائية.

وتحدث فليك أولًا بعد صافرة النهاية عن تأثير عودة رافينيا، قائلًا: "رافينيا لاعب يمنحنا ديناميكية في لعبنا. افتقدناه كثيرًا، وهو مهم جدًا لأنه يجلب الكثير من الحدة. عندما يبدأ الضغط، يصبح الجميع جاهزًا. من المهم جدًا أنه عاد، وسيكون عنصرًا مؤثرًا في المباريات المقبلة. الآن أنا سعيد بالنقاط الثلاث."

وعن حديثه مع اللاعب البرازيلي بعد المباراة، كشف فليك: "كان الحديث عن ضرورة التحسن، وسنتحسن في المباريات القادمة."

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن الدفع بجيرارد مارتين في مركز قلب الدفاع للمباراة الثانية تواليًا، موضحًا: "يعطيك ما تتوقعه منه. هو واثق في هذا المركز. إنه خيار إضافي لنا، وهذا أمر جيد."

وعن أداء الفريق في الشوط الثاني، قال: "أنا سعيد بالفوز، لكن علينا تحسين الكثير من الأشياء. كانت لدينا فرص ولم ننتهزها، وهذا ما يجب أن نعمل عليه."

وفي المؤتمر الصحفي، أبدى فليك سعادته بعودة رافينيا وبيدري، مؤكدًا: "أنا سعيد للغاية بعودتهما. رافينيا لعب 60 دقيقة وبيدري نحو 30. سعيد بإدارتنا للمباراة، رغم بعض الأخطاء. الأهم كان الثلاث نقاط."

وعن إمكانية مشاركة بيدري أساسيًا أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل، رد: "سنرى. الوقت بين المباراتين قليل. سألته بعد المباراة وقال إنه بخير، ورافينيا أيضًا. رافينيا يمنح الفريق شدة كبيرة، وأنا سعيد جدًا لأولمو الذي سجل هدفين في أسبوع صعب عليه."

وأشاد فليك بالحارس خوان جارسيا، قائلًا: "ليس دوري أن أحسم ذلك، لكن الانضمام للمنتخب ليس سهلًا. وقته سيأتي، لكن القرار ليس مسؤوليتي."

كما أثنى على مارك برنال الذي بدأ أساسياً لأول مرة منذ أكثر من عام: "خطا خطوة مهمة اليوم. لعب 45 دقيقة، وهذه بداية. لدي ثقة فيه. نحتاج جميع اللاعبين، وأنا سعيد بذلك."

وعن إصابة إريك جارسيا وخروجه بعد تلقي ضربة قوية في وجهه، قال: "تلقى ضربة مؤلمة جدًا، لكنه بخير. لم يستطع الاستمرار مع هذا الألم."

وأضاف فليك موضحًا سبب استعانته بجيرارد مارتين كقلب دفاع: "الجهاز الفني دائم التفكير في كيفية تطوير اللاعبين. وجود صانع ألعاب على الجهة اليسرى يمنحنا خيارات أكثر. جيرارد لاعب محترف جدًا، يعمل بجد، أراه دائمًا في صالة الجيم بعد التدريب. سعيد جدًا بوجوده."

وتحدث المدرب أيضًا عن أداء مارك كاسادو: "نحتاجه في أفضل حالاته. هو لاعب ذكي ويساعد كثيرًا دفاعيًا."

ولم يُخفِ فليك استياءه من طرد مساعديه ماركوس زورج وخوسيه رامون دي لا فوينتي، قائلًا: "لم أتحدث معهما بعد. سألت الحكم الرابع ولم يخبرني بشيء. شعرت أنه لا توجد تواصل بيننا. لو قال لي إن علي تهدئة اللاعبين، لقلت لهم."

وعن الفارق بين برشلونة هذا الموسم والموسم الماضي، قال: "لا نملك نفس السيطرة والحدة التي كانت لدينا الموسم الماضي. لا أعرف إذا كنا نملك نفس عدد النقاط بعد 14 جولة. نحتاج للتحسن في الكثير من الجوانب."

واختتم تصريحاته قائلًا: "هذا الموسم لدينا إصابات أكثر. الموسم الماضي كان الجميع جاهزًا منذ البداية وتحسّنا كثيرًا، لكن الأمور مختلفة الآن."