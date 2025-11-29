منتخب تونس يستدعي الجزيري للمشاركة في كأس العرب

أعلن منتخب تونس استدعاء سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك للمشاركة في كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف منتخب تونس عبر حسابه على فيسبوك عن استدعاء الجزيري، لتعويض نعيم السليتي المصاب.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر وفلسطين وسوريا.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أما نصف النهائي فيوم 15 وتختتم البطولة بالنهائي يوم 18.