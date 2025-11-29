منتخب تونس يستدعي الجزيري للمشاركة في كأس العرب
السبت، 29 نوفمبر 2025 - 20:44
كتب : FilGoal
أعلن منتخب تونس استدعاء سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك للمشاركة في كأس العرب.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
وكشف منتخب تونس عبر حسابه على فيسبوك عن استدعاء الجزيري، لتعويض نعيم السليتي المصاب.
ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر وفلسطين وسوريا.
وجاءت مجموعات البطولة كالتالي:
المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.
المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.
المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.
المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.
وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل.
بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أما نصف النهائي فيوم 15 وتختتم البطولة بالنهائي يوم 18.