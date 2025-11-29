للعام الثالث على التوالي.. الاتحاد يغادر كأس مصر بالخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد

استمرارا لفترة سيئة، خسر الاتحاد السكندري على يد كهرباء الإسماعيلية في دور الـ 32 لكأس مصر.

وفاز الكهرباء بهدف وحيد سجله محمد شيكا برأسية في الدقيقة 95.

وامتدت المباراة للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبذلك يودع الاتحاد السكندري كأس مصر من دور الـ 32 للعام الثالث على التوالي.

وخرج الاتحاد السكندري من نفس الدور على يد تيم إف سي في الموسم الماضي 2-0.

أما في الموسم السابق له 2023-2024، فقد غادر المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين في الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية المتذيل.

الاتحاد السكندري كأس مصر
