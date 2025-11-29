للعام الثالث على التوالي.. الاتحاد يغادر كأس مصر بالخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية
السبت، 29 نوفمبر 2025 - 20:31
كتب : FilGoal
استمرارا لفترة سيئة، خسر الاتحاد السكندري على يد كهرباء الإسماعيلية في دور الـ 32 لكأس مصر.
وفاز الكهرباء بهدف وحيد سجله محمد شيكا برأسية في الدقيقة 95.
وامتدت المباراة للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وبذلك يودع الاتحاد السكندري كأس مصر من دور الـ 32 للعام الثالث على التوالي.
وخرج الاتحاد السكندري من نفس الدور على يد تيم إف سي في الموسم الماضي 2-0.
أما في الموسم السابق له 2023-2024، فقد غادر المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين في الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية المتذيل.
نرشح لكم
وزير الرياضة: أرض الزمالك استُخدمت لأغراض أخرى.. ومن الوارد تخصيص قطعة بديلة مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني أحمد حسن: لهذا السبب كانت أولويتنا ضم مروان حمدي على حساب أحمد عاطف لاعب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: نستطيع تصدر المجموعة حتى بوجود مصر الزمالك يشكو حكم مباراة كايزر تشيفز.. ويطلب وجود " VAR" بشكل عاجل قرار من توروب بشأن لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة الشناوي يورتشيتش: الفوز على باور ديناموز لا يعني التأهل للدور المقبل