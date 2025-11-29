يامال سجل.. برشلونة يحبط مفاجأة ألافيس ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا

حول برشلونة تأخره أمام ألافيس بهدف إلى الفوز بثلاثية في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على ألافيس 3-1 ضمن الجولة 14 من المسابقة.

وسجل بابلو إيبانيز هدف ألافيس، فيما أحرز داني أولمو (هدفين) ولامين يامال أهداف برشلونة.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب ريال مدريد ضد جيرونا غدا الأحد ضمن الجولة ذاتها من المسابقة.

في المقابل توقف رصيد ألافيس عند النقطة 15 بالمركز 14 بجدول ترتيب الدوري.

وافتتح بابلو إيبانيز التسجيل مبكرا وسجل هدف ألافيس في الثانية 48 بعد متابعة داخل منطقة الجزاء.

وعاد لامين يامال سريعا بالتعادل لبرشلونة وسجل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي على مرمى ألافيس وسجل الهدف الثاني عن طريق داني أولمو في الدقيقة 26.

أولمو يعطي الأسبقية لبرشلونة بعد تمريرة سحرية من رافينيا

وأهدر لامين يامال فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة يسارية قوية.

وتصدى جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة لفرصة محققة من ألافيس ومنع التعادل.

وعاد داني أولمو لتسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.