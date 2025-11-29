كأس العرب - بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز

وافق نادي بيراميدز على انضمام مهاجمه مروان حمدي لصفوف منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وأعلن بيراميدز عن التحاق مروان حمدي ببعثة منتخب مصر في قطر، وذلك عقب مباراة باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا التي تقام في زامبيا.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن التواصل مع بيراميدز من أجل التنسيق لانضمام مروان حمدي لمنتخب مصر في كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وبذلك تكون قائمة منتخب مصر للبطولة بعد انضمام مروان حمدي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف - مروان حمدي

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

