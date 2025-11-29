عاد للانتصارات بنفس نتيجة خسارته.. بايرن ميونيخ يهزم سان باولي

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على منافسه سان باولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل رافاييل جيريرو ولويس دياز ونيكولاس جاكسون أهداف بايرن ميونيخ، بينما أحرز أندرياس هونتوندجي هدف سان باولي.

وقلب بايرن ميونيخ التأخر إلى مكسب في الوقت القاتل.

وعاد الفريق البافاري للانتصارات بعد الخسارة من أرسنال في دور الدوري من دوري أبطال أوروبا بنفس النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز بايرن ميونيخ هدفين على الأقل في مباراة خلال بطولة الدوري الألماني للمباراة الـ 20 على التوالي وعادل رقمه السابق الذي حققه تحت قيادة بيب جوارديولا.

وافتتح هونتوندجي النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة من صناعة ماتياس بيريرا لاج.

وتعادل جيريرو في الدقيقة 44 من صناعة لويس دياز.

وفي الوقت القاتل تمكن دياز من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن يضيف جاكسون الهدف الثالث بعد 3 دقائق.

وبهذا الفوز وصل بايرن ميونيخ للنقطة 34 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما توقف رصيد سان باولي عند النقطة السابعة في المركز الـ 17 أي قبل الأخير.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني سان باولي
