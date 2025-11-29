أحمد حسن: واجهنا تحديات كبرى.. والمنافسة على كأس العرب شرسة

شدد أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب ان فريقه يستهدف تحقيق اللقب رغم المنافسة الصعبة.

ووصلت بعثة مصر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب 2025.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر موقع فيفا: "متحمسون للغاية ومستعدون للمشاركة في البطولة، ونسعى للمنافسة بقوة على اللقب. لقد استعدينا جيدا ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف "طموحنا بالتأكيد هو التتويج باللقب، وهو طموح مشروع لجميع المنتخبات المشاركة، لكن هدفنا نحن واضح وهو المنافسة على البطولة والفوز بها".

وتابع "لقد واجهنا بعض الصعوبات في مرحلة تكوين المنتخب بسبب عدة ظروف، لكننا نثق تماما في جميع اللاعبين، فجميع لاعبي مصر مميزون وقادرون على تقديم الأفضل. وكما ذكرت، هدفنا هو المنافسة على اللقب والوصول للمكانة الطبيعية التي تليق بمنتخب مصر".

وشدد "قد تكون ظروف هذا المنتخب صعبة بعض الشيء، لأنه تم تكوينه خلال ثلاثة أشهر فقط. وقد استعدينا بخوض ست مباريات ودية: مباراتان أمام تونس، ومباراتان أمام الجزائر، ومباراة أمام المغرب وأخرى أمام البحرين. وحققنا نتائج إيجابية، إذ فزنا في أربع مباريات، وتعادلنا في واحدة، وخسرنا أخرى".

وواصل "رغم ذلك واجهنا بعض التحديات، خاصة بعد غياب لاعبي بيراميدز الذين كانوا يشكلون ستة أو سبعة عناصر أساسية، وهو ما أثر علينا نوعا ما، لكننا نثق تماما في اللاعبين المتواجدين، وجميعهم على قدر المسؤولية".

وشدد "جميع منتخبات المجموعة مميزة ولها تاريخ. الأردن تأهلت إلى كأس العالم وتمتلك منتخبًا قويا، والإمارات من المنتخبات المميزة، وكذلك منتخب الكويت يقدم مستويات جيدة. لذلك، فالمجموعة بالتأكيد ليست سهلة، والجميع يجتهد ويستعد بالشكل الأمثل".

وأتم "المنافسة على لقب البطولة ستكون قوية. منتخب تونس يشارك بفريقه الأول، ومنتخب السعودية يمتلك مجموعة قوية للغاية من اللاعبين، كما أن قطر تملك منتخبا قويا ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، والعراق أيضا فريق قوي، إضافة إلى منتخبي الجزائر والمغرب اللذين يشاركان بمنتخبات المحليين المدعمة ببعض اللاعبين المحترفين".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.