كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية
السبت، 29 نوفمبر 2025 - 18:09
كتب : FilGoal
يفتتح الزمالك مشواره في بطولة كأس الرابطة بمواجهة منافسه كهرباء الإسماعيلية في دور المجموعات.
ويتواجد مع الزمالك كل من حرس الحدود وسموحة والاتحاد السكندري وزد والمصري بالإضافة إلى كهرباء الإسماعيلية.
وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
رفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري صاحب الصدارة بفارق نقطتين.
بينما حصل كايزر تشيفز على أول نقطة ليحتل المركز الثالث.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم 9 ديسمبر المقبل.
تذاع القناة على قنوات أون سبورت.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.
