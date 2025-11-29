مؤتمر عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم

يرى أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك أن فريقه كان يستحق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدرب الزمالك في مؤتمر صحفي: "أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة. كايزر تشيفز فريق مميز لكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني، في حين أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين".

وتابع "استقبال هدف من خطأ في الدقائق الأخيرة مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وأضاف "خسرنا نقطتين في مباراة اليوم، واستقبال هدف من خطأ في أخر دقيقة يحزننا جميعا. وأرفض الحديث عن التحكيم".

وأتم "حصلنا على نقطة التعادل وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة. الزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها"

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري، بينما أحرز محمد صبحي هدف كايزر تشيفز بالخطأ في مرماه.

رفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

بينما حصل كايزر تشيفز على أول نقطة ليحتل المركز الثالث.

سيلعب الزمالك مباراته المقبلة في البطولة ضد المصري، بينما يلتقي كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد.