مؤتمر عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

يرى أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك أن فريقه كان يستحق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدرب الزمالك في مؤتمر صحفي: "أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة. كايزر تشيفز فريق مميز لكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني، في حين أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين".

أخبار متعلقة:
خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا مواعيد مباريات السبت 29 نوفمبر - الزمالك وبيراميدز في إفريقيا.. وكأس مصر مران الزمالك - تخفيف الحفل البدني قبل مواجهة كايزر تشيفز

وتابع "استقبال هدف من خطأ في الدقائق الأخيرة مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وأضاف "خسرنا نقطتين في مباراة اليوم، واستقبال هدف من خطأ في أخر دقيقة يحزننا جميعا. وأرفض الحديث عن التحكيم".

وأتم "حصلنا على نقطة التعادل وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة. الزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها"

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري، بينما أحرز محمد صبحي هدف كايزر تشيفز بالخطأ في مرماه.

رفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

بينما حصل كايزر تشيفز على أول نقطة ليحتل المركز الثالث.

سيلعب الزمالك مباراته المقبلة في البطولة ضد المصري، بينما يلتقي كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد.

الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية
نرشح لكم
للعام الثالث على التوالي.. الاتحاد يغادر كأس مصر بالخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يفوز على باور ديناموز خارج ملعبه كأس العرب - بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية انتهت أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(1) بيراميدز تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز السولية: توقعت تقديرا أفضل من الأهلي قبل رحيلي.. ولم أندم على هذه اللحظة
أخر الأخبار
للعام الثالث على التوالي.. الاتحاد يغادر كأس مصر بالخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية دقيقة | الكرة المصرية
بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يفوز على باور ديناموز خارج ملعبه 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
يامال سجل.. برشلونة يحبط مفاجأة ألافيس ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر ساعة | كأس العرب
بمشاركة متأخرة من مرموش.. فودين ينقذ مانشستر سيتي ويقوده لفوز مثير على ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد للانتصارات بنفس نتيجة خسارته.. بايرن ميونيخ يهزم سان باولي ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن: واجهنا تحديات كبرى.. والمنافسة على كأس العرب شرسة ساعة | كأس العرب
كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518115/مؤتمر-عبد-الروؤف-هدف-كايزر-تشيفز-مسؤوليتي-الشخصية-وأرفض-الحديث-عن-التحكيم