تشكيل برشلونة - بيرنال وكاسادو أساسيان.. ورافينيا يقود الهجوم ضد ألافيس

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويلتقي برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس على ملعب كامب نو.

ويلعب رافينيا بشكل أساسي، كما يبدأ مارك بيرنال ومارك كاسادو في وسط الملعب.

ويغيب فرينكي دي يونج عن المباراة لأسباب شخصية.

ويشهد التشكيل عودة بيدري للجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد الثلاثي الهجومي المكون من رافينيا وليفاندوفسكي ولامين يامال للمشاركة في نفس التشكيل للمرة الأولى منذ بداية الموسم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي.

الوسط: مارك بيرنال - مارك كاسادو - داني أولمو.

الهحوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيران توريس - بيدري - ماركوس راشفورد - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - فويتشيك تشيزني - جوفري - درو - روني بردغي - إدير ألير - تومي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

