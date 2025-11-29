ألونسو يكشف عن استعادة ثلاثة مصابين في ريال مدريد

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 14:55

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

شدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على وجود اتحاد بين عناصر الفريق على الرغم من الشائعات التي خرجت مؤخرا عن وجود خلافات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا غدا الأحد على ملعب الأخير بالدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف أن مواجهة جيرونا تأتي بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري نحن بحاجة إلى الانتصار خارج الملعب لأننا نمر بجدول مزدحم للغاية".

وواصل "مررنا بفترات جيدة ونحتاج إلى التفوق والسيطرة والاستمرارية وهي أمور بدأنا نحسنها خاصة على الصعيد الدفاعي، ولكن لست سعيدا ببعض الأشياء خصوصا الأهداف الي استقبلناها في المباريات الأخيرة".

وتابع "لقد استعدنا روديجير وميليتاو، ونتمنى أن يتواجد أسينسيو في القائمة، ولكن هاوسن لم يعد بعد ونتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة بلباو، ماستانتونو أيضا سيتواجد بالقائمة".

وأكمل "بيلينجهام يملك الرغبة في التعلم وأن يكون أكثر فاعلية، هؤلاء اللاعبون الذين يملكون المباردة ويستطيعون التأقل مع أكثر من طريقة".

وتابع "ماستانتونو أفضل ويتدرب بدون الشعور بألم أو عدم راحة".

وشدد "نحن بحاجة إلى أرنولد، هذا موسمه الأول وهو يتأقلم بشكل طبيعي ويجب أن ندعمه في ذلك التغيير لأنه كبير بالنسبة له".

وأردف "ميندي ترك انطباعا جيدا بالنسبة لي، لقد خاض مباراته الأولى ضد أولمبياكوس وقدم أداء جيد، هو مدافع رائع ويعطيك الأمان بالخلف وعودته تشكل خبرا جيدا".

وأضاف "فينيسيوس ومبابي كان التواصل بينهما جيدا ضد أولمبياكوس ولكنهما كانا كذلك أيضا في مباريات أخرى، وكان من المؤسف عدم تسجيل فينيسيوس لهدف في المباراة".

وأتم "لطالما شعرت أن الفريق متحد وكلنا نعرف هدفنا وهو الوصول للنهاية مع وجود فرصة للفوز بكل شيء، نحن معا في الأوقات الجيدة وغير الجيدة ونتواصل بشكل جيد في الحياة اليومية بالرغم من الشائعات وما يريد الناس الحديث عنه".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد تشابي ألونسو
