اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

جمهور مصر والجزائر قبل مواجهة الفريقين في كأس العرب

كشف جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب تفاصيل عملية بيع تذاكر البطولة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العرب 2025 في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال جاسم عبد العزيز الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب خلال مؤتمر صحفي: "مبيعات تذاكر مباريات كأس العرب تجاوزت 700 ألف تذكرة".

أخبار متعلقة:
سجل وصنع رغم الإصابة.. نيمار يقود سانتوس للخروج من مراكز الهبوط قبل جولتين على النهاية كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب متفوقا على فرج عامر وعرفات.. محمد بلال رئيسا لنادي سموحة حتى 2029 تقارير: إليوت أندرسون على رأس اهتمامات مانشستر سيتي

وأضاف "أكثر من 210 ألف تذكرة من خارج قطر، ونتوقع حضور جماهيري كثيف خلال البطولة".

وأردف "تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر شراءً للتذاكر وتليها الأردن ثم السعودية".

وكشف "10 قنوات تنقل البطولة، بالإضافة لـ 15 ستتواجد في قطر للتغطية الميدانية".

وأتم "سيتم إقامة حفل الافتتاح في الساعة السادسة والنصف مساءً بأسلوب يليق بحجم الحدث في استاد البيت".

وتبدأ البطولة يوم الإثنين المقبل بلقاء تونس ضد سوريا في الرابعة عصرا.

فيما يلتقي منتخبا قطر وفلسطين في السابعة والنصف على استاد البيت.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة الأردن والإمارات والكويت.

كأس العرب جماهير اللجنة المنظمة
نرشح لكم
كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ النني: هدفنا تحقيق كأس العرب.. وننتظر دعم الجمهور المصري وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة أحمد حسن: المنتخب استعد في 3 أشهر لكأس العرب.. ونأمل أن نتواجد في المكانة التي نستحقها السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل هاني أبو ريدة: لا توجد علاقة بين جهاز حسام حسن وطولان.. ولن أعيد تجربة هؤلاء المدربون
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وإسماعيل يعوض غيابات الوسط ضد كايزر تشيفز 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
فابريجاس يرد على تصريحات كومباني 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر 43 دقيقة | كأس العرب
متفوقا على فرج عامر وعرفات.. محمد بلال رئيسا لنادي سموحة حتى 2029 52 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: إليوت أندرسون على رأس اهتمامات مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
سجل وصنع رغم الإصابة.. نيمار يقود سانتوس للخروج من مراكز الهبوط قبل جولتين على النهاية 2 ساعة | أمريكا
كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 2 ساعة | كأس العرب
كأس عاصمة مصر – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518098/اللجنة-المنظمة-لـ-كأس-العرب-مبيعات-التذاكر-تخطت-700-ألف-و210-من-خارج-قطر