اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر

كشف جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب تفاصيل عملية بيع تذاكر البطولة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العرب 2025 في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال جاسم عبد العزيز الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب خلال مؤتمر صحفي: "مبيعات تذاكر مباريات كأس العرب تجاوزت 700 ألف تذكرة".

وأضاف "أكثر من 210 ألف تذكرة من خارج قطر، ونتوقع حضور جماهيري كثيف خلال البطولة".

وأردف "تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر شراءً للتذاكر وتليها الأردن ثم السعودية".

وكشف "10 قنوات تنقل البطولة، بالإضافة لـ 15 ستتواجد في قطر للتغطية الميدانية".

وأتم "سيتم إقامة حفل الافتتاح في الساعة السادسة والنصف مساءً بأسلوب يليق بحجم الحدث في استاد البيت".

وتبدأ البطولة يوم الإثنين المقبل بلقاء تونس ضد سوريا في الرابعة عصرا.

فيما يلتقي منتخبا قطر وفلسطين في السابعة والنصف على استاد البيت.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة الأردن والإمارات والكويت.