متفوقا على فرج عامر وعرفات.. محمد بلال رئيسا لنادي سموحة حتى 2029

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 13:12

كتب : هاني العوضي

سموحة - بيان رسمي

أعلن نادي سموحة نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي الجديد.

وانتخب محمد بلال رئيسا للنادي حتى عام 2029 بعد أن تفوق على فرج عامر ووليد عرفات في الانتخابات.

وحصل بلال على 8119 صوتا خلال الانتخابات.

وجاء مجلس إدارة سموحة الجديد كالتالي:

رئيس النادي: محمد بلال.

نائب الرئيس: عمر خميس.

أمين الصندوق: رامي فتح الله.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن: أسماء الخولي - أشرف مختار - محمد نمر - محمد سودان - أحمد عجلان - ماهينور سامح.

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن: خالد محمد - أدهم السجيني.

وسيستمر مجلس الإدارة الجديد في إدارة النادي حتى عام 2029.

سموحة محمد بلال
