سجل وصنع رغم الإصابة.. نيمار يقود سانتوس للخروج من مراكز الهبوط قبل جولتين على النهاية

قاد نيمار فريقه سانتوس للفوز على سبورت ريسيفي بنتيجة 3-0 والخروج من مراكز الهبوط في الدوري البرازيلي بفضل تسجيله هدف وصناعة آخر.

وانتصر سانتوس على ميدانه بنتيجة 3-0 في مباراة ارتقى فيها للمركز الـ 15 بترتيب الدوري.

ويبتعد سانتوس في الوقت الحالي عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين فقط قبل جولتين على النهاية.

وشارك نيمار رغم التقارير التي أشارت إلى انتهاء موسمه بسبب الإصابة في غضروف الركبة.

وسجل نيمار الهدف الأول في الدقيقة 25، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ELE É DECISIVO! Contra-ataque do Santos, Neymar recebeu sozinho e chutou no canto para abrir o placar na Vila Belmiro.#Futebol #Brasileirão #Santos #Sport pic.twitter.com/Q63vY5Jvtd — ge (@geglobo) November 29, 2025

وكشف نيمار أنه سيشارك في المباراة المقبلة أيضا ضد جوفينتود في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ويسعى سانتوس لتفادي الهبوط للدرجة الثانية بعد عام من صعوده منها.

وصرّح نيمار عقب نهاية اللقاء لشبكة "جلوبو" البرازيلية: "من الناحية البدنية، أنا أفضل يوما بعد يوم. هذه الإصابة مزعجة وحزينة، لكنها ليست شيئا سيمنعني من فعل ما أريده. لهذا أواصل اللعب".

وأضاف "الآن تركيزي على سانتوس، لإبقائه في المكان الذي يستحقه، وهو الدرجة الأولى. بعد ذلك نفكر في الخطوة التالية."

وأكمل "نعلم أن فارق الأهداف مهم. لهذا طلبت من الفريق الاستمرار في محاولة تسجيل الأهداف، مع احترام سبورت، لكننا كنا نريد الفوز وبفارق أكبر، التأكيد سأكون في مباراة جوفينتود."

وسيلتقي سانتوس مع جوفينتود الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية أمس أيضا في الجولة قبل الأخيرة يوم 3 ديسمبر المقبل.

ويختتم سانتوس الموسم بلقاء كروزيرو ثالث الترتيب.

ويهبط آخر 4 فرق في ترتيب الدوري البرازيلي للدرجة الثانية بنهاية الموسم.