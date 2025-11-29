كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

كولينا

كشف بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قانون جديد سيتم تجربته ببطولة كأس العرب.

وتنطلق كأس العرب يوم الإثنين المقبل في قطر تحت رعاية فيفا وبمشاركة منتخب مصر.

وقال كولينا عبر قناة الكأس: "فيفا تفكر في القيام بتجارب حول جعل كرة القدم أكثر جمالا وإثارة وممتعة للمتفرجين".

وواصل "حدثت تغييرات في القانون منذ بداية شهر يوليو وأصبح الحارس لا يستطيع إمساك الكرة أكثر من 8 ثواني ولم نشاهد أي ركنية احتسبت بسبب ذلك بكأس العالم للناشئين لأن الحارس أصبح يحترم القانون ويلعب بشكل أسرع".

وتابع "نريد تجربة قانون جديد، وهو أن يُعالَج اللاعبون عندما يُصابون بشكل حقيقي، وليس حين يتظاهرون بالإصابة، ولذلك نفكر في أن يغادر اللاعب الملعب لمدة دقيقتين إذا دخل الجهاز الطبي له، وسيتم تجربة الأمر في بطولة كأس العرب".

وكشف: "الاستثناء الوحيد لعدم مغادرة اللاعب للملعب بعد دخول الجهاز الطبي هو أن يكون مصابًا بالفعل، أو يكون اللاعب الذي التحم معه قد حصل على بطاقة صفراء أو طُرد، وبالطبع أيضًا حارس المرمى لن يخرج لدقيقتين".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة برفقة الكويت والإمارات والأردن.

