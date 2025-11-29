كأس عاصمة مصر – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي.. والقنوات الناقلة

يعود الأهلي للمنافسات المحلية مجددا وتلك المرة من بوابة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) حيث سيواجه إنبي في بداية مرحلة المجموعات.

وخاض الأهلي مباراتين في دوري أبطال إفريقيا ويتصدر مجموعته بفوز على شبيبة القبائل الجزائري وتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر رفقة إنبي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وغزل المحلة وفاركو.

وستقام مباريات مرحلة المجموعات في الفترة من 9 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل خلال فترة توقف الدوري لمشاركة منتخب مصر في بطولتي كأس العرب وأمم إفريقيا.

ويتأهل أول وثاني الترتيب بالإضافة لأفضل فريقين احتلا المركز الثالث في مرحلة المجموعات لربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

ستقام المباراة يوم الخميس 11 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة أحداث اللقاء الذي سيبدأ في الثامنة مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الأهلي التقى مع إنبي الموسم الجاري في الدوري المصري وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.