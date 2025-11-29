بعد التعادل مع الجيش الملكي.. راحة لمدة 5 أيام وإذن لثلاثي الأهلي

توجه يس توروب المدير الفني لـ الأهلي رفقة جهازه المعاون إلى الدنمارك في إجازة قصيرة لمدة 5 أيام.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد التعادل مع الجيش الملكي أمس في المغرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الجهاز الفني للقاهرة ثم توجه للدنمارك لقضاء إجازة مع أسرهم.

وقرر توروب منح لاعبي الأعلى راحة من التدريبات لمدة 5 أيام عقب العودة المغرب.

وحصل الثلاثي أشرف بنشرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان على إذن بالبقاء في المغرب بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني للأهلي.

video:1

الجيش الملكي يتقدم والأهلي يدرك التعادل عن طريق تريزيغيه#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/0OAEjiCIIi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2025

ويتواجد بنشرقي في قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب، فيما يتواجد بن رمضان في قائمة تونس المشاركة في كأس العرب بقطر.

وتبدأ بطولة كأس العرب في قطر في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من نفس الشهر.

ويستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة انبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لمباريات كأس عاصمة مصر.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.