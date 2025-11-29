بعد التعادل مع الجيش الملكي.. راحة لمدة 5 أيام وإذن لثلاثي الأهلي

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 10:52

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شبيبة القبائل - يس توروب

توجه يس توروب المدير الفني لـ الأهلي رفقة جهازه المعاون إلى الدنمارك في إجازة قصيرة لمدة 5 أيام.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد التعادل مع الجيش الملكي أمس في المغرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الجهاز الفني للقاهرة ثم توجه للدنمارك لقضاء إجازة مع أسرهم.

وقرر توروب منح لاعبي الأعلى راحة من التدريبات لمدة 5 أيام عقب العودة المغرب.

وحصل الثلاثي أشرف بنشرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان على إذن بالبقاء في المغرب بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني للأهلي.

ويتواجد بنشرقي في قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب، فيما يتواجد بن رمضان في قائمة تونس المشاركة في كأس العرب بقطر.

وتبدأ بطولة كأس العرب في قطر في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من نفس الشهر.

ويستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة انبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لمباريات كأس عاصمة مصر.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.

الأهلي يس توروب دوري أبطال إفريقيا
