مواعيد مباريات السبت 29 نوفمبر - الزمالك وبيراميدز في إفريقيا.. وكأس مصر

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

تستكمل اليوم مباريات دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

سندرلاند × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.

برينتفورد × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

إيفرتون × نيوكاسل.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × فولام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × أوساسونا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليفانتي × أتلتيك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × ريال أوفييدو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بارما × أودينيزي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

جنوى × هيلاس فيرونا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

يوفنتوس × كالياري.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

ميلان × لاتسيو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

موناكو × باريس سان جيرمان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس × أوكسير.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 5.

أولمبيك مارسيليا × تولوز.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

يونيون برلين × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد

هوفنهايم × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد

بايرن ميونيخ × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد

باير ليفركوزن × بوروسيا دورتموند.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

دوري أبطال إفريقيا

باور ديناموز × بيراميدز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بترو أتلتيكو × الترجي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

أوتوهو دويو × شباب بلوزداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

كايزر تشيفس × الزمالك.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس مصر

الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

كأس السعودية

الهلال × الفتح.. 4:40 مساء - ثمانية.

اتحاد جدة × الشباب.. 7:30 مساء - ثمانية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

