أحمد دياب: حقيقة قرعة الـ "2 صباحا".. وتعمدت رفع جوائز كأس الرابطة فوق الدوري لهذا السبب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن مستجدات التحول إلى شركات كرة القدم في الأندية.

وقال دياب في تصريحاته لقناة النهار: "بدأنا بعدد صغير من الجماهير حتى وصلنا إلى السعة الكاملة لاستاد القاهرة. الملاعب ستصل إلى السعة الكاملة عندما تصبح كل أندية الدوري جماهيرية، وهو ما يتم العمل عليه".

وأضاف "الأهلي وغزل المحلة نجحا في تطبيق تحويل كرة القدم إلى شركات والزمالك سيكون الثالث في ذلك. كرة القدم أصبحت صناعة وليست رياضة فقط وهذا واقع يجب التعامل معه".

وأوضح "الأندية الجماهيرية تحتاج لدخول مستثمرين، وحتى إذا صارت نسبة المستثمر في فريق الكرة أكبر من الأسهم المملوكة للنادي، فإن النادي الإسماعيلي مثلا لديه مقر النادي الاجتماعي المملوك للأعضاء وهذا لا علاقة له بكرة القدم، بل على العكس هذا سيرفع الإنفاق على كرة القدم عن كاهل مجالس الإدارات".

وأكمل "هذا سينقذ الأندية الشعبية من المشاكل المادية وبالتالي من الهبوط".

وكشف "شركة تذكرتي تعمل الآن على التحول من التذكرة الورقية المطبوعة إلى التذكرة الإلكترونية".

وتابع "الرابطة تستمر لعام واحد فقط بسبب لائحة النظام الأساسي الخاصة باتحاد الكرة، وهذه المسألة لا تعنينا كثيرا، الأندية تنتخبنا وبالتالي عام لا يختلف عن 4 أعوام، طالما أن لدينا ثقة الأندية سنستمر".

وبسؤاله عن ماذا لو هبط أحد الأندية الجماهيرية قال: "اللائحة واضحة وصريحة. سيهبط 4 أندية في الموسم القادم في كافة الأحوال، وشددنا على ذلك حين اتخذنا قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي".

أما عن عدم تعاون الرابطة مع المنتخب الثاني بخصوص كأس العرب قال: "لدي موعد محدد لإنهاء الدور الأول، ولدينا كأس أمم إفريقيا في منتصف الموسم، وكأس العالم في نهايته. بيراميدز يجب أن يلعب مباراتيه المؤجلتين في ذلك التوقيت لعدم الإخلال بالجدول. الأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العرب لا يمكن اعتبارها متضررة لأنها تملك حرية الاختيار في إرسال لاعبيها من عدمه".

وعن أزمة إعلان قرعة المرحلة النهائية من دوري الموسم الماضي في الثانية فجرا كشف "كنا في شهر رمضان وانتهت مباراة بتروجت وغزل المحلة في الساعة 11:30 مساء، والتي أسفرت عن صعود بتروجت لمجموعة المنافسة على البطولة. من ذلك الوقت بدأنا في أخذ موافقات الملاعب وما إلى ذلك ثم أعلننا عن مواعيد الجولة الأولى فور الانتهاء من الإجراءات، ربما أخطأت في ذلك، كان من الممكن أن أعلنها في التاسعة من صباح اليوم التالي".

وعن أزمة احتجاج بيراميدز على قرار الرابطة بخصوص أزمة مباراة القمة قال: "رابطة الأندية ستنفذ الحكم النهائي من المحكمة الرياضية في قضية مباراة القمة أيا يكن".

وكشف "تعمدت أن تكون قيمة جوائز كأس الرابطة أعلى من الدوري. رفعنا عوائد بطل الدوري كثيرا، ونتفاوض حاليا لتعاقد جديد على رعاية الدوري في العام المقبل. حين أبيع البطولة المستحدثة بمبلغ كبير، سيمكنني هذا من فرض رقم أكبر للدوري، وبالتالي أحقق عوائد أكبر للأندية".