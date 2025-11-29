خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 00:53

كتب : هاني العوضي

عامر حسين

يقترب عامر حسين من تولي منصب المشرف العام على الكرة في نادي الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة جمعت بين عامر حسين وبين أعضاء من مجلس إدارة زعيم الثغر.

واشترط حسين أن يكون المسؤول الأول عن كل شيء يخص الفريق الأول وقطاع الناشئين، دون تدخل من مجلس الإدارة.

ومن جانبه يتجه مجلس الإدارة للقبول والإعلان رسميا.

وخسر الاتحاد السكندري أمام الجونة بهدفين دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الأخير ومتكبدا الخسارة الرابعة على التوالي.

ولأول مرة يفوز الجونة على الاتحاد في الإسكندرية منذ 2021.

وفي هذا الإطار أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا عن مجلس الإدارة برئاسة محمد أحمد سلامة، يعبر خلاله عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.

