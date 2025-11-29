مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين

شدد ييس توروب مدرب الأهلي على مباراة فريقه ضد الجيش الملكي كانت صعبة للغاية بسبب الظروف المحيطة بها.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "كنا نعلم صعوبة المباراة، والتعادل نتيجة مقبولة في ظل الظروف المحيطة. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز، فالمنافس حصل على فرص، ونحن أيضا كانت لدينا فرص واضحة، وفي النهاية انتهى اللقاء بالتعادل".

وأضاف "لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كما أن هناك دخولًا مبكرًا من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح. عدم وجود تقنية الفيديو أمر تحدثت عنه سابقا، وهو شيء مؤثر جدا. لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطآن واضحان كلفا الفريق الكثير".

وتابع "الأداء كان أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء. المنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، فهذه الأمور تفسد مشهدا رائعا ولا يجب أن تحدث".

وواصل "حضرت من أجل الفوز، لكن في بعض الأحيان تكون الظروف صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك. المهم أننا لم نخرج خاسرين".

وأتم "مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات المقبلة".

وسجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.