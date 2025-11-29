مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم

شدد البرتغالي ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي على أهمية التعادل الذي حققه فريقه أمام الأهلي.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي عبر بي إن سبورتس:"كنا نستحق الفوز على الأهلي بعدما صنعنا العديد من الفرص وسيطرنا على المباراة خلال آخر 15 دقيقة".

وأضاف "الأهم أننا قدمنا مباراة كبيرة أمام أفضل فريق في إفريقيا ومن بين الأفضل في العالم".

وأتم "فخور بلاعبي فريقي وأعتقد أن الجمهور كذلك. لدينا 4 مباريات مقبلة من أصل 6، وإذا حققنا حصيلة جيدة من النقاط خلالها، أعتقد أننا سنكون في وضعية جيدة بترتيب المجموعة".

وسجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.