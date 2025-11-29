كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟

انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 بفكرة لبنانية حتى وصلت اليوم لأن تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

البطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من الأول من ديسمبر وتستمر 18 يوما، هي النسخة رقم 11 في التاريخ.

أقيمت كأس العرب في 10 نسخ سابقة أعوام 1963، 1964، 1966، 1985، 1988، 1992، 1998، 2002، 2012، 2021.

الألقاب

توجت المنتخبات العربية الآسيوية باللقب 6 مرات بواقع 4 ألقاب للعراق (1964، 1966، 1985، 1988)، ولقبين للسعودية (1998، 2002).

فيما توجت المنتخبات العربية الإفريقية بـ4 بطولات، بواقع بطولة لكل من مصر 1992، والجزائر 2021، وتونس 1963، والمغرب 2012.

المشاركة

ويصل إجمالي مرات المشاركة في النسخ العشر السابق 66 مشاركة لآسيا، في مقابل 25 مشاركة لإفريقيا.

التأهل لدور الثمانية:

آسيا 32 مرة

إفريقيا 11 مرة

المربع الذهبي:

آسيا 29 مرة

إفريقيا 11 مرة

الوصافة:

آسيا 7 مرات

إفريقيا 3 مرات

المواجهات الحاسمة:

1963

أقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد بين 5 فرق، وتوج المنتخب التونسي بالبطولة فيما حل منتخب سوريا ثانيا.

وفي المواجهة المباشرة بين المنتخبين فازت تونس على حساب سوريا، في أول مواجهة آسيوية إفريقية، ليتوج نسور قرطاج باللقب.

1964

أقيمت البطولة العربية في نسختها الثانية بنظام الدوري وتوج المنتخب العراقي باللقب وتبعه منتخب ليبيا وصيفا.

وفي المواجهة المباشرة بين المنتخبين تعادلا، ولكن تفوق منتخب العراق في إجمالي النقاط ليتوج باللقب.

1992

في نهائي تلك النسخة التقا منتخبا مصر والسعودية في المباراة النهائية

وحسم المنتخب المصري اللقب بالفوز 3-2 في البطولة الوحيدة للفراعنة.

تفوق إفريقي متأخر

وظهر التفوق الإفريقي خلال آخر نسختين، ففي النسختين الأخيرتين وصل إلى المباراة النهائية طرفين من إفريقيا.

المغرب توجت بلقب بطولة 2012 على حساب ليبيا، فيما توجت الجزائر بلقب 2021 على حساب تونس، في صراع إفريقي - إفريقي.