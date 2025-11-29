كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 00:06

كتب : محمد مصطفى

كأس العرب

انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 بفكرة لبنانية حتى وصلت اليوم لأن تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

البطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من الأول من ديسمبر وتستمر 18 يوما، هي النسخة رقم 11 في التاريخ.

أقيمت كأس العرب في 10 نسخ سابقة أعوام 1963، 1964، 1966، 1985، 1988، 1992، 1998، 2002، 2012، 2021.

أخبار متعلقة:
النني: هدفنا تحقيق كأس العرب.. وننتظر دعم الجمهور المصري وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل

الألقاب

توجت المنتخبات العربية الآسيوية باللقب 6 مرات بواقع 4 ألقاب للعراق (1964، 1966، 1985، 1988)، ولقبين للسعودية (1998، 2002).

فيما توجت المنتخبات العربية الإفريقية بـ4 بطولات، بواقع بطولة لكل من مصر 1992، والجزائر 2021، وتونس 1963، والمغرب 2012.

المشاركة

ويصل إجمالي مرات المشاركة في النسخ العشر السابق 66 مشاركة لآسيا، في مقابل 25 مشاركة لإفريقيا.

التأهل لدور الثمانية:

آسيا 32 مرة

إفريقيا 11 مرة

المربع الذهبي:

آسيا 29 مرة

إفريقيا 11 مرة

الوصافة:

آسيا 7 مرات

إفريقيا 3 مرات

المواجهات الحاسمة:

1963

أقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد بين 5 فرق، وتوج المنتخب التونسي بالبطولة فيما حل منتخب سوريا ثانيا.

وفي المواجهة المباشرة بين المنتخبين فازت تونس على حساب سوريا، في أول مواجهة آسيوية إفريقية، ليتوج نسور قرطاج باللقب.

1964

أقيمت البطولة العربية في نسختها الثانية بنظام الدوري وتوج المنتخب العراقي باللقب وتبعه منتخب ليبيا وصيفا.

وفي المواجهة المباشرة بين المنتخبين تعادلا، ولكن تفوق منتخب العراق في إجمالي النقاط ليتوج باللقب.

1992

في نهائي تلك النسخة التقا منتخبا مصر والسعودية في المباراة النهائية

وحسم المنتخب المصري اللقب بالفوز 3-2 في البطولة الوحيدة للفراعنة.

تفوق إفريقي متأخر

وظهر التفوق الإفريقي خلال آخر نسختين، ففي النسختين الأخيرتين وصل إلى المباراة النهائية طرفين من إفريقيا.

المغرب توجت بلقب بطولة 2012 على حساب ليبيا، فيما توجت الجزائر بلقب 2021 على حساب تونس، في صراع إفريقي - إفريقي.

كأس العرب مصر لبنان
نرشح لكم
النني: هدفنا تحقيق كأس العرب.. وننتظر دعم الجمهور المصري وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة أحمد حسن: المنتخب استعد في 3 أشهر لكأس العرب.. ونأمل أن نتواجد في المكانة التي نستحقها السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل هاني أبو ريدة: لا توجد علاقة بين جهاز حسام حسن وطولان.. ولن أعيد تجربة هؤلاء المدربون أبو ريدة يعلن انضمام مروان حمدي إلى المنتخب الثاني في كأس العرب أبو ريدة: لدينا أفكار لتطوير منظومة كرة القدم.. وتعاقدنا مع رئيس لجنة حكام مصنف دوليا
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم 19 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ 27 دقيقة | كأس العرب
توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة 45 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يحافظ على الصدارة.. رأسية تريزيجيه تنقذ توروب من الخسارة الأولى أمام الجيش الملكي ساعة | الكرة المصرية
تشيزني: الأموال التي حصلت عليها من برشلونة سددتها ليوفنتوس لفسخ عقدي ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518085/كأس-العرب-آسيا-إفريقيا-من-يتفوق