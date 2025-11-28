توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة

يرى ييس توروب مدرب الأهلي أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز على الجيش الملكي.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ييس توروب عبر بي إن سبورتس: "لست راض بنسبة 100% عن النتيجة، لكننا قدمنا أداء جيدا في ملعب صعب وأمام فريق الجيش الملكي الذي يمتلك جماهير كبيرة".

وأضاف "كنا في حاجة إلى رجال من أجل العودة في الشوط الثاني، وتمكنا من ذلك وسنحت لنا عدة فرص محققة للتسجيل. كان من الممكن أن نسرق الفوز".

وأتم "ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا غير مقنعة، لكن كان علينا التعامل مع الأمر. كنا نسعى لحصد النقاط الثلاث، لكني راض عن أداء اللاعبين والخروج بنقطة التعادل".

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.

video:1