كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

هزم أهلي جدة منافسه القادسية 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق قبل التوجه إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

وسجل ماتيو ريتيجي (2) وخوليان كوينيونيس أهداف القادسية، بينما أحرز إيفان توني وفالنتين أتانجانا إدوا وفرانك كيسييه أهداف أهلي جدة.

وللمباراة الثانية على التوالي يفوز أهلي جدة على القادسية بعد الانتصار عليه في بطولة الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف يوم 21 من الشهر الجاري.

وأحرز أهلي جدة جميع ركلات ترجيحه، بينما أهدر عبد الله السالم لاعب القادسية ركلة فريقه.

وافتتح ريتيجي التسجيل في الدقيقة 11، ثم ضاعف كوينيونيس الفارق في الدقيقة 30.

وقلص توني الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وعاد ريتيجي لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتمكن إدوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، ثم تعادل كيسيييه في الدقيقة 73.

وينتظر أهلي جدة الفائز من مواجهة الهلال والفتح لمواجهته في دور نصف النهائي.

